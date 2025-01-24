'Ехала на день рождения': блогеры со слезами отреагировали на гибель Анны Жук и показали личные переписки

Сегодня, 24 января, в ужасном ДТП оборвалась жизнь украинского блоггера из Харькова Анны Жук. Трагическая смерть интернет-деятеля стала болезненной утратой для ее близких и товарищей, ведь, по их словам, звезда сети была отличным человеком с большим сердцем.

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Коллеги Анны Жук вышли на связь в своих личных аккаунтах, чтобы почтить память погибшей подруги. Некоторые поделились фрагментами личных переписок, а другие со слезами на глазах отметили, что не могут смириться с ужасной новостью, потому что должны были встретиться с ней через несколько часов.

Как сообщила интернет-знаменитость Яна Дога, ей очень сложно оправиться от информации о гибели блоггера. С дрожащим голосом она отметила: "Мы просто все в шоке. Она ехала на день рождения".

Похоже, на праздничном мероприятии Анна Жук должна была увидеться с Кириллом Скачковым, ведь в своих соцсетях он написал: "Через несколько часов мы должны были встретиться. Просто не верю". Однако, к сожалению, этого так и не произошло.

Смерть интернет-деятеля стала болезненной новостью и для блоггера Ольги Филевой. Она обнародовала видео, на котором горько оплакивает потерю.

Чтобы почтить память Анны Жук, некоторые инфлюэнсеры решили поделиться фрагментами личных переписок, где можно увидеть, что она была хорошим человеком. Так, например, Соня Морозюк показала, что получила поддержку от звезды сети в сложный жизненный период, а Елена Мандзюк обнародовала сообщением, где блоггер поблагодарила ее за все, что она делает для Украины.

Отреагировали на смерть Анны Жук Анастасия Скальницкая и Стася Макеева. Они призналась, что не могут смириться с потерей, ведь интернет-знаменитость была личностью с большим сердцем.

"У меня просто ступор. Друзья, это правда. Я очень хотел бы, чтобы это была неправда. Аня была невероятным человеком", – высказался Олег Машуковский.

А вот Маришка MDVSK обратилась к аудитории с просьбой ничего не писать и не спрашивать о погибшем блогере, ведь она находится в шоковом состоянии.

Инфлюэнсер Баба Даша поделилась в соцсетях кадром из ужасного ДТП, где виден разбитый легковой автомобиль, и добавила: "Боже, мне только что написали, что это была Аня Жук и ее семья".

Не смогла сдержать слез и Анна Алхим. Сначала она вышла на связь в разговорные stories, где с дрожащим голосом отметила: надеется, что информация о гибели интернет-деятельницы – это просто неудачная шутка. Однако уже через несколько минут написала: "Я не верю. Нет, нет, нет. Аня..."

Напомним, жизнь Анны Жук трагически оборвалась 24 января из-за ужасного дорожно-транспортного происшествия. Интернет-деятель вместе с избранником и сыном двигались в собственном автомобиле по трассе Харьков-Киев, однако, по предварительным данным, во время обгона мужчина не справился с управлением. Инфлюэнсер погибла на месте, а ее избранник и наследник был госпитализирован со значительными телесными повреждениями.

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