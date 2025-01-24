Хижняк выносила мозг режиссеру, а Денисенко разделась в кадре, но об этом не знает муж: неожиданные подробности громкой комедии 'Когда ты выйдешь замуж?'

В Киеве состоялась премьера романтического детектива "Когда ты выйдешь замуж?". Лента, в которой снялись украинские звезды – Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк – уже шагает кинотеатрами.

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OBOZ.UA побывал на презентации фильма и расскажет интересные подробности. Событие поразило масштабами, собрав несколько сотен приглашенных гостей, заполнивших сразу четыре кинозала.

Искусствовед Ксения (Наталья Денисенко) прекрасно разбирается в своей работе, а вот в мужчинах – совсем нет. После предательства жениха перед свадьбой она по совету подруги детства Лоры (Тоня Хижняк) решается на поездку за границу, чтобы хоть немного отвлечься от проблем в личной жизни. В Хорватии, куда едет с подругой, а вслед за ними несется и брат искусствоведа (Тарас Цымбалюк), разворачивается целая детективная история. Крохотный спойлер: героиня Тони Хижняк вовсе не та, за кого себя выдает, но ее быстро выведут на чистую воду. В финале все главные герои найдут то, ради чего отправились в опасное, но увлекательное путешествие. В ленте также снялись – Павел Текучев, Домагой Янкович, Инна Мирошниченко, Надежда Хильская и другие.

На презентации картины в Киеве собралось рекордное количество украинских селебритис. Поддержать съемочную группу пришли Ахтем Сеитаблаев, Елена Лавренюк, Григорий Бакланов, Роман Ясиновский, Ирина Кудашова, Григорий и Кристина Решетник, Иван Люленов, Анастасия Цимбалару, Илона Гвоздева, Оксана Гутцайт. Вел церемонию Владимир Остапчук (он же – креативный продюсер фильма), телеведущий приехал на премьеру с женой и маленьким сыном. Пока папа работал, малыш мирно посапывал в детской коляске.

На презентации актеры охотно делились неожиданными моментами съемок и историями, которые переживали в процессе создания фильма. Вспомнили, как Тарасу Цимбалюку пришлось болтаться в море при температуре воды всего 13 градусов, а Наталье Денисенко ради 30-секундной танцевальной сцены – гарцовать на высоченных каблуках много дублей. Тоня Хижняк, отвечая на вопросы журналистов об отношениях с Цимбалюком в обычной жизни (мол, актеры не впервые играют на экране влюбленных), ответила: "Эти провокации оставлю для желтой прессы".

"Я вам признаюсь, что, готовясь к финальной сцене с поцелуем, мы с Тарасом полчаса спорили по поводу технических моментов: куда лучше вернуться, как мне закинуть ногу, чтобы получилось более отчетливо. У героев по сценарию романтика, а у нас – бурные споры. Впоследствии к ним присоединился и режиссер – весело было", – добавила актриса.

Тоня пришла на премьеру с родителями и братом. В разговоре с OBOZ.UA мама актрисы призналась, что очень ждала этого вечера, а папа пошутил: "Меня притащили, я сопротивлялся! Конечно, смеюсь, действительно очень горжусь дочерью. Знаете, как на нее говорят? Заслуженная Мотря Украины".

Режиссер картины Алексей Комаровский признался, что актриса Хижняк попала в фильм "можно сказать, случайно": "Я ее встретил на студии звукозаписи. Сказала только две фразы: "Я слышала, что ты проводишь пробы. Почему меня не зовешь?" И я пригласил. И теперь хочу вам сказать: эта актриса чувствует роль на уровне атома. Я даже благодарен ей, что перед каждой сценой могла вынести мне мозг, задав 124 вопроса, но делала это так, что был готов слушать ее часами".

Наталья Денисенко, сыгравшая в картине главную героиню, прекрасно справилась со своей ролью и даже решилась на пикантный эксперимент: "Для меня вызовом стала сцена, в которой я впервые согласилась сняться полуобнаженной. Раньше это было для меня табу".

"Мой муж пока не видел кино и некоторые нюансы не утверждал, – говорит Наталья Денисенко. – Мы с режиссером решали это в творческой атмосфере. И я как женщина, как творческая единица считаю, что имею право в некоторых моментах решать сама: готова я или нет к определенным сценам в картине. Раньше я не могла себе позволить обнажить в кадре грудь. Но здесь снято уже очень творчески и принимать решения по этим кадрам нужно было быстро, поэтому я решала сама. Вообще у актеров такая участь, что их половинки должны принимать все такие сцены. Я часто шучу в интервью, что я актриса эротических сцен, потому что в каждом сериале у меня есть либо поцелуй, либо секс с партнером. И я стараюсь работать искренне. Ибо для чего мы, актеры, стараемся? Для того, чтобы люди посмотрели и сказали: хочу, чтобы у меня было все так же романтично".

Фильм был создан в копродукции четырех стран – Украины, Словакии, Хорватии и Латвии. Впервые одновременно допремьера фильма состоялась не только в Киеве, но и в Стамбуле и Риге. По словам продюсеров, "Когда ты выйдешь замуж?" поражает не только сюжетом, но и рекордным бюджетом, который стал самым большим за последние десять лет среди лент, созданных исключительно за частные инвестиции. Фильм покажут более чем в 190 кинотеатрах на 330 экранах по всей территории Украины.

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