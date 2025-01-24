Украинки в изгнании Повалий и Успенская устроили показательное воссоединение в России и назвали причины своего предательства

Певицы-предательницы родом из Украины Таисия Повалий и Любовь Успенская, которым закрыта дорога домой, устроили показательное воссоединение в России. Они встретились во время концерта в начале января, чтобы вдвоем исполнить песню "Де мої береги".

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Повалий решила порассуждать со сцены по поводу страны-агрессора. Она пояснила свое предательство Украины тем, что Россия якобы является "источником духовности".

"В Россию ехали, едут и будут ехать разные люди, потому что Россия – источник духовности и хранительница семейных ценностей, – сказала певица. – И сегодня многие люди живут в России. Они приняли ее как свою родину, как свою родную землю".

После исполнения песни певицы начали крепко обниматься, называя друг друга "моя украиночка". При этом, Успенская объявила, будто Россия – "лучшая страна в мире".

"Мы с тобой соотечественники, которые нашли свой берег в России, которую полюбили так, как свою родину. И роднее ничего не может быть", – сказала Успенская.

Примечательно, что Повалий мечтает вернуться в Украину, но предательницу никто не ждет. В отношении нее введены санкции, а ее имущество конфисковано. В частности, Высший антикоррупционный суд Украины отобрал у коллаборантки автомобиль BMW, 7 земельных участков в Киевской области и жилой дом. Также предательница лишилась права на музыку и текст девяти композиций. Сын Повалий хотел судиться с государством, однако его знакомый адвокат отказался браться за это дело.

В то же время, пропутинская певица Успенская в 2024 году официально стала гражданкой страны-террористки и гордилась этим. Экс-киевлянка открыто признавалась, что российское гражданство было ее мечтой. Получив паспорт, она тут же начала его "отрабатывать", рассказывая о любви к РФ.

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