Украинские военные ударом из ПТРК 'Стугна' уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52. Видео

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52. Для гордости российского военпрома роковым стал выстрел из украинского ПТРК "Стугна".

Об этом сообщили волонтеры InformNapalm. Они также выложили видео филигранной работы украинских военных.

"Воины 95-й ОДШБр из украинского ПТРК "Стугна" уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52! В целом по состоянию на 3 апреля 2022 редакторами группы Oryx были найдены фото и видео свидетельства потери российскими захватчиками 9 единиц Ка-52", – отметили в Inform.

Судя по видео, пилот оккупационной армии десантироваться не успел.

Видео дня

Стоимость одного такого вертолета, как тот, что сбили украинские воины, составляет 1 млрд 75 млн рублей или около 15 миллионов долларов по курсу, существовавшему в России в октябре 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 18,5 тыс. человек: уничтожено 676 танков и 150 самолетов.

Часть российской техники, не сожженной в ходе боев украинскими воинами, ВСУ уже используют против самих оккупантов. Так, в Харьковской области впервые применили для ударов по рашистам вражескую ТОС-1А "Солнцепек".

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