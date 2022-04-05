ВСУ на Харьковщине впервые использовали вражескую ТОС-1А 'Солнцепек' против оккупантов

Отраженная у российских оккупантов военная техника уже работает против них самих. На Харьковщине украинские воины впервые ударили по оккупантам на российском ТОС-1А "Солнцепек", добытом в боях раньше.

В комплекте с ТОС-1А оккупанты предусмотрительно "поставили" в ВСУ также боекомплект и заряжающую машину. Об этом рассказал доброволец Украинской добровольческой армии, спикер Штаба обороны Одессы Сергей Братчук.

"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие - ТОС-1А "СОЛНЦЕПЕК" против него самого! Сразу предупреждаю возможные вопросы. Боекомплект и заряжающая машина в наличии", - написал Братчук.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ "угостили" отравленными пирожками: двое умерли, 28 – в реанимации. Также оккупанты массово травятся алкоголем и мрут и калечатся, не дожидаясь, пока их настигнет праведный гнев защитников Украины.

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