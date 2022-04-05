Россия в войне против Украины потеряла 18,5 тыс. человек: уничтожены 676 танков и 150 самолетов
С начала вторжения 24 февраля до утра 5 марта российская оккупационная армия потеряла в Украине 18,5 тысяч своих солдат. Украинские воины уничтожили 676 танков и 150 самолетов противника.
Силы обороны Украины продолжают наносить врагу ощутимые потери. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, к утру 5 апреля потери оккупантов составили:
личного состава – 18500 человек,
танков ‒ 676,
боевых бронированных машин ‒ 1858,
артиллерийских систем – 332,
РСЗО - 107,
средств ПВО – 55,
самолетов – 150,
вертолетов – 134,
автомобильной техники – 1322,
кораблей /катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
специальной техники – 25,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе подчеркнули, что точные данные сложно установить из-за высокой интенсивности боев на ряде направлений.
Также там пообещали, что защитники Украины продолжат уничтожать врага всеми возможными силами и средствами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% солдат. Поэтому контрактники оккупационной армии все чаще отказываются от отправки на войну в нашу страну.
Отказы фиксируются и в других силовых структурах. Так, накануне стало известно, что бойцы ОМОНа из Хакасии устроили бунт и отказались воевать против Украины. Местные СМИ, пообщавшись с бойцами подразделения, рассказали, что огромную колонну полицейского спецназа, зашедшую в Украину утром 24 февраля, украинские воины разгромили за несколько часов.
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