Украинские артиллеристы уничтожили понтонную переправу оккупантов на Северском Донце. Фото и видео

Украинские воины уничтожили построенную российскими оккупантами понтонную переправу через Северский Донец. На отлично сработали артиллеристы 17-й отдельной танковой бригады.

Приятным "бонусом" к уничтоженной переправе стало множество сожженной техники рашистов. Об этом рассказали волонтеры InformNapalm.

"Северский Донец. Артиллеристы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка, российскую понтонную переправу е**нули", - говорится в сообщении.

На фото с места уничтоженной понтонной переправы видно много российской техники, уже отъездившей свое по украинской земле.

Видео дня

Также в сети появилось видео, снятое с дрона. На нем хорошо видно, как хорошо поработала украинская арта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области пограничники уничтожили десятки оккупантов и взяли пленных. Те заявили, что Луганщина – это Украина, а не ОРДЛО.

Также сообщалось, что Россия в войне против Украины потеряла 26,3 тыс. человек, уничтожены 1187 танков и 160 вертолетов. Такие данные утром 11 мая назвали в Генштабе ВСУ.