Россия в войне против Украины потеряла 26,3 тыс. человек: уничтожены 1187 танков и 160 вертолетов
За время полномасштабной войны Россия потеряла 26,3 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 2,8 тыс. бронемашин, 1187 танков и 160 вертолетов оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", – сказано в сообщении.
Вот общие потери противника с 24.02 по 11.05:
личного состава – 26 350 человек (+350 за последние сутки);
боевых бронированных машин (ББМ) – 2856 (+48);
автомобильной техники – 1997 (+17);
танков – 1187 (+17);
артиллерийских систем – 528 (+9);
вертолетов – 160 (+2);
беспилотных аппаратов – 390 (+10);
крылатых ракет – 94 (+0);
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 185 (+0);
кораблей и катеров – 12 (+0);
специальной техники – 41 (+0);
средств ПВО – 87 (+0);
самолетов – 199 (+0).
"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – добавили в Генштабе.
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