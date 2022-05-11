Россия в войне против Украины потеряла 26,3 тыс. человек: уничтожены 1187 танков и 160 вертолетов

За время полномасштабной войны Россия потеряла 26,3 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 2,8 тыс. бронемашин, 1187 танков и 160 вертолетов оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", – сказано в сообщении.

Вот общие потери противника с 24.02 по 11.05:

личного состава – 26 350 человек (+350 за последние сутки);

боевых бронированных машин (ББМ) – 2856 (+48);

Видео дня

автомобильной техники – 1997 (+17);

танков – 1187 (+17);

артиллерийских систем – 528 (+9);

вертолетов – 160 (+2);

беспилотных аппаратов – 390 (+10);

крылатых ракет – 94 (+0);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 185 (+0);

кораблей и катеров – 12 (+0);

специальной техники – 41 (+0);

средств ПВО – 87 (+0);

самолетов – 199 (+0).

"Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!", – добавили в Генштабе.

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