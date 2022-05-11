На Харьковщине пограничники уничтожили десятки оккупантов: пленные заявили, что Луганщина – Украина. Видео

Украинские пограничники в Харьковской области уничтожили 30 российских оккупантов. Еще двоих, уроженцев города Красный Луч Луганской области, взяли в плен.

Оба пленных вдруг "вспомнили", что Красный Луч - это никакая не "ЛНР", а Украина. Видео с "прозрением" предателей показали на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"На днях во время контрнаступательных действий в Харьковской области пограничники уничтожили 30 рашистов, еще двоих взяли в плен. Пленные назвались жителями Красного Луча, при этом убедительно указывали, что они не из какой-то квазиреспублики, а из Луганской области Украины", - отметили в ГПСУ.

Видео дня

"Откуда сами?" – спрашивают у пленных украинские воины.

"Луганская область. Красный Луч", – отвечают рашисты.

Они рассказали, что на территории населенного пункта находились более 200 российских оккупантов.

Уничтожены украинскими воинами были три десятка рашистов. Кроме двух пленников, защитники Украины захватили также большие запасы оружия и боеприпасов российской оккупационной армии.

В ГПСУ также напомнили, что несколько дней назад Силы обороны Украины освободили от оккупантов пять населенных пунктов, откуда враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал жилые массивы Харькова. Тогда украинские пограничники уничтожили не только российских солдат, но и значительную часть бронетехники.

Те единицы техники, которые уцелели в бою, а также боекомплект, теперь будут служить защите Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе ВСУ сбили вертолет врага и уничтожили много техники.

В целом Россия в войне против Украины потеряла 26,3 тыс. человек, уничтожено 1187 танков и 160 вертолетов.