'Украинская нация должна быть единой': в Раде ответили, будут ли вводить запрет на деятельность УПЦ МП

В Верховной Раде не будут поднимать вопрос запрета Украинской православной церкви Московского патриархата до победы Украины. Во время войны этот вопрос может лишь нанести вред и расколоть общество.

В то же время вопрос о запрете УПЦ МП уже долгое время обсуждается в политических фракциях и группах. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, любой законопроект, который вносится в Верховную Раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации коллаборантов. К такому вопросу спикер относит и потенциальный запрет УПЦ МП.

"Несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, которое во многом совпадает с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни одного закона, который раскалывает украинское общество", – сказал Стефанчук.

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Также он подчеркнул, что к рассмотрению подобных вопросов украинские парламентарии вернутся уже после победы нашей страны над российскими оккупантами.

"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", – отметил спикер парламента.

Напомним, комитет по гуманитарной и информационной политике направил на рассмотрение парламента законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в нашей стране. Много лет работа этой религиозной организации сеяла в умы прихожан имперские нарративы Кремля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе священник УПЦ МП раскритиковал Патриарха Кирилла за благословение российских солдат на убийство мирных жителей Украины. Сам же епископ и личный духовник президента Владимира Путина с начала военных действий поддерживает войну и рассказывает о гей-парадах.