Украина продолжает успешное контрнаступление на Харьковщине: как живут освобожденные села. Фото

Украинская армия продолжает контрнаступление в Харьковской области, освобождая населенные пункты по направлению к российской границе. Враг отступает, но бойцы ВСУ, Нацгвардии и терробороны выискивают коллаборантов и ДРГ. Проходит также общение и с местными жителями. Их мысли тяжелы, ведь они не только пережили кардинальное изменение своей повседневной жизни, но и смену своего отношения к тем, кого еще вчера называли "братским народом".

В селе Русская Лозовая, которое находится всего в 8 километрах от Харькова, несколько месяцев не было электроэнергии, воды, связи и почти не было еды. Захватчики установили артиллерию и гасили по второму по величине городу Украины. Корреспондент BBC исследовал, как жилось людям в оккупации и что они чувствуют сейчас, после освобождения.

Еще недавно в Харькове было более 10 обстрелов в день. С продвижением украинских войск к российской границе, линия фронта отдаляется от города, и теперь обстрелы единичны. Особенно пострадал северный район Салтовка. Там были разбомблены целые жилые дома, а не поокинувшие свое жилье местные жители были вынуждены готовить еду на огне на улице.

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Достижения украинцев на этом участке фронта пока скромны, но стратегически есть возможность перекрытия линий поставок из России на Донбасс. Наши воины считают, что в Харьковской области им противостоят только сепаратистские военные формирования из "Л/ДНР", но в плен попадают и граждане РФ.

Двое добровольцев на украинской стороне отвечают британскому корреспонденту на французском. Они украинцы, но вступили во французский легион. По мнению корреспондента, одним из самых больших просчетов России в отношении украинцев стала недооценка силы сплоченности народа. Ведь сражается не только регулярная армия. Здесь много людей, которые еще вчера имели вполне гражданские профессии, а сегодня взяли в руки оружие, чтобы защищать Родину.

"Я родился в Советском Союзе. Россияне, к сожалению, все используют как оружие. Наши общие даты, наш общий язык, нашу общую религию. Россия не стесняется использовать все средства. Поэтому здесь все сейчас ненавидят русский язык – даже русский поэт Александр Пушкин является персоной нон-грата – поэтому расколота наша Церковь, и все русское здесь будет переименовано", – говорит один из военных командиров.

Раиса Афанасьевна, жительница села Русская Лозовая, которое с начала вторжения было под оккупацией, подходит к солдатам. На руке заметили порез, но оказалось, что это огромная рваная рана, а еще нет части пальца. Врач проводит операцию, зашивает рану. Пока это происходит, женщина спокойно рассказывает о своих переживаниях.

Она вспоминает, как оккупанты ходили по домам и искали оружие у местных жителей. Война разрушила ее дом, но, говорит женщина, разрушено и все ее мировоззрение. Живя у границы с Россией, она раньше дружелюбно относилась к северным соседям и не считала общение на русском языке проблемой. Теперь все изменилось. Она размышляет о прошлой жизни в СССР, когда судьбы россиян и украинцев были переплетены – теперь с разрушением ее дома, разрушены и остатки советской истории в ее сознании.

"Мой отец и отец (Путина) вместе воевали против Гитлера, так ведь? А теперь мы воюем друг против друга. (Мы были) ближайшими нациями. Такого никогда не было. Были немецкие захватчики, а теперь это наши люди", – заявила Раиса.

С забинтованной рукой женщину ведут к автомобилю, который отвезет ее к хирургу в Харьков. Также в селе проходит эвакуация людей, которые не могут уехать на собственном транспорте.

Есть и другая сторона войны. В одном из домов держат нескольких местных, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Глаза закрыты, руки связаны. Их собираются доставить на допрос к спецслужбам. Колаборантам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное, если их действия повлекли за собой смерть украинцев. Также на освобожденной территории разыскивают диверсантов.

Контрнаступление на север от Харькова не завершено, деоккупация родной земли происходит дорогой ценой. Это только один из участков большой линии фронта в продолжительной войне против захватчиков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, контрнаступление Вооруженных сил Украины к северу от Харькова заставило путинскую армию перейти к обороне. Оккупантам пришлось прибегнуть к усилению подразделений и пополнению сил и средств, направленных на предотвращение дальнейшего продвижения ВСУ к границе с РФ.

Британские аналитики предположили, что в случае успеха контрнаступление ВСУ может сигнализировать об изменении темпа войны. Также это способно подвергнуть угрозе главное наступление армии страны-агрессора РФ.