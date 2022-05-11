В Британии заявили, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине может изменить ход войны

Украинские силы обороны накануне вытеснили российских оккупантов из четырех сел к северу и северо-востоку от Харькова. Президент Владимир Зеленский призвал граждан не создавать атмосферу чрезмерного морального давления, когда победы ожидаются еженедельно или ежедневно.

А вот британские аналитики предполагают, что контрнаступление ВСУ, если оно увенчается успехом, может сигнализировать об изменении темпа войны и поставить под угрозу главное наступление агрессора РФ. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, оттесняя российские войска, которые с начала вторжения оккупировали окраины Харькова, украинские воины приближаются к тыловым путям снабжения, поддерживающим основные ударные силы противника южнее.

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"Украинцы приближаются к границе с Россией. Таким образом, все успехи, достигнутые россиянами в первые дни на северо-востоке Украины, постепенно ускользают", – пояснил Нил Мелвин из аналитического центра RUSI в Лондоне.

По убеждению британских специалистов, путинская армия, вынужденная защищать линии поставки, может вообще поставить под угрозу все попытки своего продвижения.

"Наша оценка такова, что россиянам приходится отводить часть сил от осей, ведущих к контролю над Донбассом, из-за того, что произошло под Харьковом. И это только подчеркивает те проблемы, которые у них есть", – добавил генерал в отставке Джек Кин, ныне глава аналитического центра Института изучения войны (ISW).

Напомним, что 10 мая ВСУ освободили от российской оккупации села Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак Харьковской области.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что войска РФ понесли на Харьковщине "грандиозные потери". Захватчики боятся попасть в "котел" и им приходится покидать занятые ранее позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Циркуны на Харьковщине 21 оккупант сдался в плен украинским воинам 92-й ОМБр. Российские войска захватили населенный пункт еще в феврале, когда же наши защитники начали зачищать регион, захватчики поселились в бункере бывшей части ПВО, но их оттуда выбили.