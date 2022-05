Контрнаступление ВСУ к северу от Харькова вынудило войска РФ перейти к обороне – Институт изучения войны

Контрнаступление Вооруженных сил Украины к северу от Харькова вынудило путинскую армию перейти к обороне. Оккупантам пришлось прибегнуть к усилению подразделений и пополнению сил и средств, направленных на предотвращение дальнейшего продвижения продвижения ВСУ к границе с РФ.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По словам экспертов, в течении 11 мая захватчики не добились каких-либо значительных успехов, а вот украинские Силы обороны продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова.

Отмечается, что российские войска пытаются удержать позиции на окраинах областного центра Харьковщины в пределах досягаемости артиллерии и предотвратить дальнейшие контратаки украинских защитников. Но под давлением последних оккупантам пришлось перейти к обороне.

Видео дня

Пророссийское издание Readkova накануне заявило, что украинские силы готовятся к наступлению возле поселков Казачья Лопань и Цуповка, которые находятся в пределах 10 километров от границы с РФ. По данным ISW, это подтверждает сообщения от 10 мая о том, что ВСУ продвинулись к российской границе.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что подразделения 6-й и 41-й общевойсковых армий РФ, а также береговые части Балтийского и Северного флотов проводят разведку украинских позиций на севере Харькова, чтобы воспрепятствовать дальнейшему наступлению.

При этом в заявлении не упоминается 1-я гвардейская танковая армия российской армии, которая действовала в этом районе по состоянию на 8 мая. В ISW предположили, что причиной стали потери оккупантов, понесенные под Харьковом.

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов отметил, что артиллерийское давление на северо-восточные окраины облцентра уменьшилось.

"Это свидетельствует о том, что украинские силы успешно вытеснили российские войска из зоны досягаемости артиллерии Харькова", – говорят эксперты ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские аналитики предположили, что в случае успеха контрнаступление ВСУ может сигнализировать об изменении темпа войны. Также это способно подвергнуть угрозе главное наступление армии страны-агрессора РФ.