Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из Мариуполя: появились подробности

Турция предоставила корабли для эвакуации мирных жителей из осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что находятся на регулярной связи с министерствами обороны России и Украины.

По его словам, все необходимое для эвакуации делается. Об этом сообщает турецкое издание NTV.

"Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины. Как Турция, мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации оттуда, включая размещение кораблей. Мы ожидаем некоторых положительных сдвигов в этом отношении в ближайшие дни", - сказал Акар.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в городе в последнее время ухудшилась.

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"Вместе мы сделали все возможное, чтобы эвакуировать всех мирных жителей. Возникает двоякий вопрос, часть города находится под контролем России, а другая часть - под контролем Украины. В результате мы стремиться достичь всего, что необходимо сделать с гуманитарной точки зрения", - отметил министр.

Напомним, 2 апреля стало известно, что в Турции заявили о готовности выделить морские суда для эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя. Переговоры на этот счет Анкара уже ведет с Киевом и Москвой.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Турция готова на кораблях вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но сделать это возможно исключительно из порта в Бердянске.

Также сообщалось, что ситуация в Мариуполе является одной из самых сложных в Украине. В миссии спасения этого города продолжаются переговоры о посредничестве Турции – ответ должен появиться в ближайшие дни или даже часы.

Российские оккупанты продолжают беспощадно уничтожать украинский Мариуполь в Донецкой области. Не имея возможности прорваться и полностью окружить город-герой, они разрушают одни и те же места. Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уже 41-й день мужественно защищают Мариуполь от врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили уютный, вполне себе европейский город Мариуполь в руины. Трагедия, которая произошла с этим городом, особенно хорошо видна, если вспомнить, как он выглядел чуть больше месяца назад.