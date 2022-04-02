Турция готова выделить суда для эвакуации населения из Мариуполя по морю
В Турции заявили о готовности выделить морские суда для эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя. Переговоры на этот счет Анкара уже ведет с Киевом и Москвой.
В Турции также призывают Россию немедленно прекратить огонь. Об этом турецким СМИ заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Он подчеркнул, что в украинском Мариуполе сложилась тяжелейшая ситуация. И Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", - сказал Акар.
Он также сообщил, что Турция продолжает поставлять гуманитарную помощь для украинского народа, страдающего от российского вторжения.
Турецкий министр обороны отметил, что Анкара прикладывает усилия для стабилизации ситуации в Украине. В частности, Акар за последнее время провел несколько телефонных переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главой обронного ведомства РФ Сергеем Шойгу.
С Резниковым Акар также лично встречался в Стамбуле, когда тот прилетал для участия в очередном раунде переговоров между Россией и Украиной.
"Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня", - подчеркнул Акар.
Министр обороны Турции также отметил, что проблем для судоходства в Черном море, где в последнее время все чаще сообщают о минной угрозе, на данный момент нет.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава МИД Турции назвал вопросы, которые сняли с повестки переговоров Украины и РФ в Стамбуле. Так, России уже не интересен статус русского языка в Украине. Молчат россияне и о "демилитаризации".
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