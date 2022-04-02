'Отстроим каждую улицу!' В сети показали фото Мариуполя до и после уничтожения города Россией

Российские оккупанты превратили уютный, вполне себе европейский город Мариуполь в руины. Трагедия, которая произошла с этим городом, особенно хорошо видна, если вспомнить, как он выглядел чуть больше месяца назад.

В Мариупольском городском совете вспомнили центральную улицу Мариуполя, проспект Мира до войны – и показали, какой она стала после прихода "русского мира". Фото, от контрастности которых становится жутко, опубликовали на Facebook-странице мэрии.

Еще месяц назад мариупольцы свободно гуляли по центру города. Где был яркий драматический театр и исторические здания. Сегодня от фотографий проспекта Мира замирает сердце. Оккупанты уничтожают наш Мариуполь. Бомбят инфраструктуру, исторические здания и жилые дома, где прячутся жители города, женщины и дети", – прокомментировали фото в Мариупольском горсовете.

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Там подчеркнули: оккупанты могут уничтожить здания, однако Мариуполь непременно будет отстроен.

"Мирный и уютный Мариуполь живет в сердце каждого. И это они никогда не смогут уничтожить. Мы победим и отстроим каждую улицу и каждое здание! Мариуполь будет украинским!" – заверили в горсовете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Турция готова выделить суда для эвакуации населения из Мариуполя морем.

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