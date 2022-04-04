Зеленский о ситуации в Мариуполе: в ближайшие дни или часы у нас появится ответ

Ситуация в Мариуполе является одной из самых сложных в Украине. В миссии спасения этого города продолжаются переговоры о посредничестве Турции – ответ должен появиться в ближайшие дни или даже часы.

Об этом украинский лидер сообщил журналистам во время посещения деоккупированной Бучи в Киевской области. Он отметил, что власти занимаются поддержкой военных, которые находятся в оккупированном городе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Им очень сложно, мы находимся на связи практически ежедневно", – отметил Зеленский.

Напомним: российские оккупнаты продолжают беспощадно уничтожать украинский Мариуполь в Донецкой области. Не имея возможности прорваться и полностью окружить город-герой, они разрушают одни и те же места. Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уже 40-й день мужественно защищают Мариуполь от врага.

Нелюди из рядов путинской армии разрушили там почти всю гражданскую инфраструктуру, сравняли с землей жилые дома и беспощадно похоронили под их развалинами сотни, если не тысячи невинных граждан.

Украинка, с начала войны находившаяся в родном Мариуполе, рассказала об ужасе, который совершали российские оккупанты с заблокированным городом. Мариуполь бомбили с самолетов, стирая с лица земли целые кварталы и убивая гражданских.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили уютный, вполне себе европейский город Мариуполь в руины. Трагедия, которая произошла с этим городом, особенно хорошо видна, если вспомнить, как он выглядел чуть больше месяца назад.

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