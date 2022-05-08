В Нацполиции показали фото из освобожденного села под Харьковом: оккупанты не жалели там ничего
Вооруженным силам Украины удалось освободить еще один населенный пункт – село Циркуны на Харьковщине. За время оккупации оно сильно пострадало, а российские обстрелы уничтожили школу, выстоявшую во Вторую мировую войну.
Об этом в воскресенье, 8 мая, в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Он побывал в освобожденном селе и показал, как оно выглядит теперь.
Тимошко заявил: "великороссы" разбили здание средней школы и повредили мемориальную доску. На ней были указаны имена выпускников и мирных времен, и тех, кто защищал наши земли во время войны 1939-1945 годов.
"Русский мир пришел, освобождение принес. От чего освобождение? От мира, от добра, от знаний и от жизни, от жизни наших детей.
Сколько детей они убили! Нация варваров, убийц, злодеев, бесславных ублюдков", – возмутился коп.
Начальник областного ГУНП отметил, что полиция приступила к выполнению своих функций в Циркунах. "Победа будет за нами. Школы построим!" – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая украинские воины освободили село Шестаково на Харьковщине. Опорный пункт российских оккупантов в этом населенном пункте был разгромлен.
По данным Пентагона, Россия все еще мечтает захватить Харьков. Несмотря на то, что украинские защитники отбросили войска оккупантов от города, от своей цели враги не отказались.