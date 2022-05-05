В Пентагоне заявили, что Россия не отказалась от планов захватить Харьков

Россия все еще мечтает захватить Харьков. Несмотря на то, что украинские защитники отбросили войска оккупантов от города, от своей цели враги не отказались.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время своего брифинга. Он отметил, что ВСУ до сих пор надежно держат оборону.

"Они никогда не сдавали Харьков. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить российские войска примерно на 20-30 миль (32-48 км. – Ред.) к востоку от Харькова. И россияне не добились там никакого прогресса", – сказал представитель Минобороны США.

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Однако в Пентагоне все еще считают, что россияне хотят заполучить Харьков. "Я имею в виду, они тоже не оставили его в покое. И опять же мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город и он находится прямо на северо-западном краю того, что мы считаем территорией Донбасса. Хотя технически это не относится к зоне ООС... У россиян все еще есть планы на Харьков, но они не добились никакого прогресса", – добавил Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала бить по наземным целям в Украине противокорабельными ракетами. Это может свидетельствовать о том, что агрессору не хватает других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.