В Германии были задержаны предполагаемые российские агенты, готовившие диверсии на военных объектах. Российские аналитики все чаще рассматривают западные страны как прямого военного противника. Тем не менее, ряд европейских стран продолжает поставки в Москву оборудования для изготовления вооружений, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

17 апреля полиция Баварии задержала двух человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. Их обвиняют в сговоре с целью устроить взрыв и поджог, диверсионной и угрожающей безопасности военных объектов деятельности. По версии прокуратуры, один из подозреваемых в разговоре с сотрудником российской спецслужбы заявил о готовности поджигать и взрывать военные объекты и промышленные предприятия. Таким образом он хотел помешать поставкам военной помощи Украине. По версии следствия, он отслеживал транспортные маршруты, по которым производилась доставка военных грузов, и наблюдал за крупным военным полигоном в Графенвере. Кроме этого, в 2014-16 годах обвиняемый воевал в Украине в составе армии так называемого "ДНР"

Хотя это далеко не первый случай задержания российских агентов в Европе, большинство предыдущих дел были связаны с "классическим" шпионажем или с целевыми убийствами граждан России за рубежом. Обвинения в подготовке диверсий на иностранных объектах встречались сравнительно редко. Самым ярким таким случаем стало обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов компании Imex Group в селе Врбетице на востоке Чехии, выдвинутое чешскими властями в 2021 году в отношении сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также подозреваемых в попытке отравления перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне в 2018 году.

Что касается нынешних обвинений, российские пропагандисты, как и следовало ожидать, отрицают наличие диверсионной агентурной сети. По их версии, шпиономания нагнетается немецкой пропагандой намеренно, чтобы иметь возможность также обвинить Россию в недавно случившемся пожаре оружейного завода в США и взрыве на аналогичном заводе в Великобритании.

Сведений о причастности России к этим двум инцидентам на данный момент нет, однако судя по публикациям российских аналитических центров и военных аналитиков, Москва всерьез начала рассматривать Запад как своего основного военного противника и сместила акцент от анализа политической ситуации на военную аналитику. Довольно показательно, что основной российский аналитический центр, дискуссионный клуб "Валдай" посвятил целую статью анализу принятой Европейской комиссией Стратегии и Программы европейской оборонной промышленности.

Российские аналитики перечислили виды вооружений, которые страны Евросоюза уже поставили в Украину и провели оценку обороноспособности европейских государств. По их мнению, текущие производственные возможности военно-промышленного комплекса ЕС не могут в полной мере обеспечить оперативные потребности как государств-членов, так и Украины, однако у Европы, несмотря на это, имеются возможности для продолжения поставок вооружений в Украину.

Российские военные аналитики ведут себя еще откровеннее. Они в открытую обсуждают возможности вооруженного столкновения с НАТО и без стеснения предлагают перечень западных "целей" для российских атак – к примеру, американские корабли, сосредоточенные в Аденском заливе и Красном море. "Наша цель – это нанесение максимально болезненных, чувствительных потерь, в первую очередь США, Великобритании и Франции... Им необходимо четко показать последствия поставок вооружений на Украину и "опосредованного" участия в боевых действиях... В общем, война должна прийти к ним, для начала в виде полосатых гробов с телами экипажей их боевых кораблей", – призывают авторы близкого с Министерству обороны сайта "Военное обозрение".

Таким образом, смещение акцента с "обычного" шпионажа и "активных мероприятий" в сторону вооруженных диверсий декларируется самими российскими аналитиками, не говоря уж о пропагандистах, давно призывающих к нанесению ядерных ударов по странам НАТО. Конечно, это не означает, что Москва отказалась от прежних методов воздействия на "геополитических противников".

К примеру, в конце марта правительство Чехии объявило о том, что пророссийская сеть пыталась осуществить на территории страны операцию влияния, "которая могла бы представлять серьезную угрозу безопасности Чехии и Европейского союза". Речь шла об интернет-портале Voice of Europe, который распространял информацию на нескольких языках, пытаясь повлиять на общественное мнение жителей стран ЕС накануне выборов в Европейский парламент. Финансирование пророссийской сети в Чехии и за ее пределами, по словам журналистов-расследователей, осуществлялось через украинского пророссийского политика Виктора Медведчука.

На этом фоне довольно странно видеть, что некоторые европейские страны даже сейчас, в условиях санкций, являются источниками поставок в Россию оборудования, используемого для производства вооружений. Так, независимые журналисты-расследователи выяснили, что для изготовления российских танков, пушек и ракет необходимы импортные станки, которые производятся в основном в Европе. По информации журналистов, в топ пяти европейских отправителей станочного оборудования, ввезенного в Россию в 2023 году, входят Чехия, Италия, Латвия, Германия и Польша. Возможно, на фоне имеющихся угроз европейским поставщикам следовало бы пересмотреть свою политику в части торговых отношений с Москвой.