ВСУ разгромили опорный пункт врага на Харьковщине и взяли в плен оккупантов: Бутусов раскрыл детали

В Харьковской области украинские воины 5 мая освободили село Шестаково на Харьковщине. Опорный пункт российских оккупантов в этом населенном пункте был разгромлен.

В плен попали 8 путинских солдат, уничтожено большое количество техники. Подробности боев за Шестаково сообщил журналист Юрий Бутусов.

"5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен. На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжаются, идет зачистка", - рассказал Бутусов.

Видео дня

Он также выложил фото, на которых запечатлена часть уничтоженной техники рашистов.

Также журналист показал попавших в плен российских оккупантов. Солдаты "второй армии мира" представляют из себя жалкое зрелище - как, впрочем, и вся российская армия, которую после 24 февраля во всей красе увидели не только украинцы, но и весь мир.

"Бомжеватый вид и неуставная обувь российских военных не должны удивлять. Обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому российские военные всегда грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться. Логистика в российской армии и обеспечение очень примитивные. В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - рассказал Бутусов.

Журналист заявил, что украинские воины продолжают наступательные операции на Харьковщине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Генеральном Штабе ВСУ накануне, 6 мая, заявили, что украинские защитники восстановили контроль над пятью населенными пунктами на Харьковщине.