Шольц – о решении Бундестага дать тяжелое оружие Украине: мы продолжим поддерживать Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал одобрение Бундестагом поставок в Украину тяжелого вооружения для использования в войне с Россией. Он пообещал продолжать поддерживать Украину.

Слова Шольца приводит германское издание inFranken.de. Теперь, по его словам, украинские военные должны научиться управлять этим оружием.

"Я очень благодарен за четкую поддержку, которую немецкий Бундестаг оказал сегодня политике правительства, которое я возглавляю. … Хорошо, что сейчас в дискуссии подан четкий сигнал", – заявил Шольц.

При этом издание отмечает, что он не ответил на вопрос, одобрит ли федеральное правительство также поставку боевых танков Leopard, БМП Marder или Panzerhaubitzen 2000 (тяжелой артиллерии с радиусом действия 40 километров), которые также просит Украина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бундестаг подавляющим большинством голосов принял решение о поставках тяжелого вооружения в Украину. Во время поименного голосования 586 депутатов поддержали соответствующий запрос. 100 парламентариев проголосовали против, семеро воздержались.