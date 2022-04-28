В Германии одобрили предоставление Украине тяжелого вооружения

Бундестаг подавляющим большинством голосов принял решение о поставках тяжелого вооружения в Украину. В ходе поименного голосования 586 депутатов одобрили соответствующий запрос производителей Ampel и Union.

100 парламентариев проголосовали против, семеро воздержались. Об этом сообщает издание Zeit.

Немецкий парламент подавляющим большинством голосов поддержал поставки в Украину тяжелого вооружения. За это решение проголосовали 586 из 693 депутатов. Голосовали за вооружение Украины как представители оппозиции, так и парламентская коалиция.

В ходе почти 70-минутных прений некоторые депутаты критиковали канцлера Германии Олафа Шольца за промедление с предоставлением оружия украинскому войску.

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Кроме того, согласно решению Бундестага, Германия поддерживает поставки вооружения Украине, совершаемые третьими странами.

"В соответствии с Уставом ООН Германия также поставляет Украине оружие для самообороны и одобряет поставки из третьих стран", – отмечено в решении. В частности, это касается и тяжелого вооружения по согласованию с партнерами по НАТО.

В первую очередь передаваться будет вооружение советского или российского производства, ведь "оно может быть использовано немедленно". Страны Восточной Европы, которые передадут такое оружие Украине, получат взамен новое вооружение производства Германии или других стран-членов НАТО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине.

Ранее руководство этой страны тормозило поставки оружия в Украину. В частности, скандал вспыхнул, когда стало известно, что в Германии вычеркнули все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. Об этом сообщали немецкие СМИ.