Россияне били по Закарпатью ракетами с осколково-фугасным наполнением: глава ОВА показал результаты обстрела

Российские военные обстреляли Закарпатье ракетами, имеющими осколочно-фугасную боевую часть. Такие снаряды предназначены для поражения не прежде всего людей.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военно-гражданской администрации Виктор Микита. Он показал фотографии, на которых видны следы поражения в виде круглых отверстий в металле.

"На этих фотографиях ясно видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл", – написал глава Закарпатской области.

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Он отметил, что такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты.

"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", – подчеркнул Виктор Микита.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник вечером, 3 мая, российские войска ударили ракетой по Закарпатской области. Снаряд оккупантов прилетел в объект в горном районе региона. Это был первый "прилет" на территорию области с 24 февраля.