Бойцы ОМОНа из Хакасии устроили бунт и отказались воевать против Украины: СМИ выяснили подробности

Группа омоновцев из Хакассии устроили бунт и отказались воевать в Украине и высказали все, что думают о путинской "спецоперации" прямо в лицо одному из высокопоставленных генералов Росгвардии. Бунтарей вернули домой в Хакассию.

Сейчас против них начали репрессии. Подробности сообщает одно из местных СМИ - "Новый Фокус".

По данным издания, 11 бойцов ОМОН Росгвардии из Хакасии наотрез отказались участвовать в "спецоперации" в Украине. Они высказали все, что думают в глаза некоему высокопоставленному генералу Росгвардии. Взбунтовавшихся омоновцев отправили домой и пытаются не дать им рассказать о колоссальных потерях полицейского спецназа РФ в Украине.

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"Сейчас всех 11 полицейских пытаются уволить по отрицательным мотивам. Бойцы уверены, что пытаясь быстренько уволить их из органов, руководство российской Росгвардии банально стремится спасти свои шкуры и, вышвыривая бойцов на улицу, стремится нивелировать распространение информации о трагедии подразделений полицейского спецназа из Сибири 24 февраля и массовую гибель силовиков спустя всего несколько часов после начала "спецоперации", - пишет издание.

Собеседники хакасского издания из числа силовиков рассказали, что их, снаряженных амуницией для подавления массовых беспорядков, перебросили на "учения" в Беларусь в начале года. Спали они в грязи под импровизированным навесом. Их даже не кормили.

24 февраля российских полицейских перебросили на территорию Украины - они шли в одной колонне с российским спецназом СОБР, преимущественно из Сибири. Двигались в направлении Киева.

"Колонна следовала без прикрытия с воздуха, без тяжёлой техники и шла словно на парад растянувшись на много километров... Колонну начали методично уничтожать из тяжёлого вооружения и с воздуха украинские войска. Колонну били настолько жёстко, что бойцы оказались вынуждены искать укрытия и спасать свои жизни. Впрочем, даже при желании они не смогли бы организовать мало мальскую оборону и защититься. Неизвестно как в других отряда, а СОБРовцам из Хакасии выдали всего по 4 рожка патронов", - пишет издание.

"Колонну расстреляли как в тире, ее уничтожили всего спустя 5 часов после пересечения границы. Только в хакасском СОБРе оказалось 7 раненных, один пропал без вести (фамилия в редакции) и погибшие. Сколько тел полицейских из республики остались лежать на месте уничтожения колонны, точно неизвестно. Считать трупы было некогда. Очень большие потери понёс красноярский и кемеровский СОБР. Некоторые попали в плен", - добавляют журналисты.

Силовики рассказали изданию, что выжившим командование пыталось "заткнуть рты". Те же, в лучших традициях России, решили, что "царь хороший, бояре плохие".

"Выжившим в ходе расстрела колонны и находящимся в госпиталях бойцам, командиры строго на строго приказали молчать, даже родителям и близким не рассказывать о полученных ранениях. При этом начальники ссылались на необходимость некой тайны в период проведения "спецоперации". По началу полицейские блюли указания, но все больше начали задумываться: с чего бы это вдруг нельзя даже близким рассказать о характере ранений? Все больше и больше бойцы приходили к выводу, что росгвардейское руководство попросту пытается пресечь распространение информации о гибели полицейских из Сибири, чтобы спасти свои задницы перед первыми лицами государства", - пересказали журналисты услышанное от полицейских.

Тем не менее, информация о происходящем в Украине и об огромных потерях российских оккупантов стремительно распространялась - и все больше и больше силовиков начали отказываться от "командировок" в Украину. Ссылались при этом на "незаконность приказа" и то, они служат во "внутренних" силовых подразделениях.

"Широко известен случай отказа отправиться в Украину 12 бойцов краснодарского ОМОН. Но собеседники автора этих строк рассказали о никому неизвестному случае отказа вести свой отряд на убой, командиром ОМОН города Новочеркасска. Сейчас он под следствием, силовика обвиняют в отказе выполнить приказ. Прогнозы о судьбе командира очень печальны, хотя бойцы отряда живы благодаря своему командиру", - пишет издание.

11 омоновцев из Хакассии, отказавшихся ехать воевать в Украину, сейчас пытаются уволить со службы с "волчьим билетом" - дескать, они должны были исполнить приказ, а потом обжаловать его законность.

"Бунтари" с этим не согласны и намерены отстаивать свои права.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты после облучения на ЧАЭС устроили бунт и сбежали. С собой они прихватили компьютеры с атомной станции и посуду из гостиницы возле Чернобыльской АЭС.

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