Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% солдат – Генштаб

Высшее военное командование Российской Федерации скрывает потери личного состава собственной армии. И не просто так: в ряде подразделений они составляют 40% как в живой силе, так и в технике.

Это привело к массовым попыткам российских военнослужащих разрывать контракты, чтобы не погибать из-за амбиций Кремля в Украине. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном Штабе ВСУ.

Там напомнили, что с начала вторжения 24 февраля и по 4 апреля российские командующие всего дважды назвали существенно заниженные потери оккупационной армии в Украине. На самом же деле, реальное количество погибших может превышать даже подтвержденные данные, которые ежедневно предоставляет украинское командование.

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Некоторые подразделения оккупационной армии были разгромлены почти на половину.

"По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили до 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие – значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться", - констатировали в ГШ ВСУ.

Безумное количество раненых оккупантов уже "положило" систему военных медицинских учреждений как России, так и Беларуси. Больницы захлебываются от непрерывного потока военнослужащих путинской армии, которых каждый день выводят из строя украинские защитники.

Теперь под нужды оккупантов забирают и гражданские больницы.

"Медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля, с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов", – сообщили в ГШ ВСУ.

"Отжимают" захватчики для лечения своих солдат и гражданские больницы на оккупированных украинских территориях, а также сооружают "полевые госпитали"

"В городе Изюм, из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы", - говорят украинские воины.

Похожая история – в оккупированном городе Пологи на Запорожье. Там оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы, запретили приходить туда персоналу и больным. Вся ЦРБ теперь занята ранеными рашистами.

Потери, которые враги несут каждый день, в том числе и среди офицерского состава, российские генералы пытаются пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. В частности, срочно готовят к замещению вакантных должностей в воюющих воинских частях офицеров из военной академии связи в Санкт-Петербурге.

На оккупированных территориях Украины, по данным украинской разведки, оккупанты продолжают террор мирного населения. В Изюме рашисты проводят фильтрационные мероприятия и насильно увозят людей в РФ. Вокруг Новой Каховки в Херсонской области захватчики установили блокпосты с усиленным пропускным режимом. На этих блокпостах мирных украинцев задерживают и заставляют рыть окопы для рашистов. Все чаще у людей отбирают автомобили.

Однако украинские воины продолжают освобождать украинские земли - и делать все, чтобы поскорее из Украины убрался последний оккупант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 18,3 тыс. человек: уничтожено 647 танков и 147 самолетов.

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