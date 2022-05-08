Россия устроила новую атаку на Одессу: две ракеты прилетели в жилые дома. Фото

Российские оккупанты второй день подряд наносят ракетные удары по Одессе. 8 мая они запустили три ракеты по городу с акватории Черного моря.

Одну из ракет сбила украинская ПВО, две другие попали в жилые дома и зону отдыха. Об этом со ссылкой на Силы обороны и охраны Юга сообщило издание "Буквы".

"Сегодня, 8 мая, российские самолеты из Черного моря выпустили в сторону Одессы три ракеты. Одну из ракет сбила ПВО, две другие попали в жилой район и разрушили зону отдыха. Раненых нет", - отметила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

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Глава Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что из запущенных с начала суток по городу и области ракет в общей сложности силы ПВО сбили 4. В результате удара по жилым домам ранения получила молодая девушка.

"В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в 6 населенных пунктах нет света. Повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области. Вот такой День памяти и примирения. Вот такое "примирение" по-русски. Именно таким видит мир российская сволочь. Не имея возможности покорить Одесщину, враг пытается уничтожить ее ракетными ударами. Но одесситы – несгибаемые люди. И мы обязательно победим", - отметил Марченко.

В сети также появились фотографии с последствиями российских ракетных ударов по зоне отдыха в Одессе.

Напомним, с 22:00 8 мая в Одессе начинается удлиненный комендантский час. Он продлится полтора суток и завершится в 5:00 утра 10 мая. В настоящее время категорически запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

В связи с объявлением затяжного комендантского часа "Укрзалізниця" объявила об отмене на 9 мая всех пригородных поездов и поездов дальнего сообщения, начальным или конечным пунктом движения которых является Одесса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне 7 мая оккупанты ударили крылатыми ракетами по Одессе и области. Четыре ракеты упали на территории области, еще 6 попали в жилой квартал, мебельное предприятие и ранее уже разрушенную рашистами взлетно-посадочную полосу аэропорта.

К счастью, в результате ударов тогда никто не погиб. Вместо этого повреждения получили 252 квартиры одесситов.