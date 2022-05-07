Оккупанты нанесли удар по Одесчине четырьмя крылатыми ракетами: появились подробности
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области. С помощью стратегической авиации рашисты запустили по мирным населенным пунктам региона 4 крылатых ракеты.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
По Одесщине нанесен ракетный удар 4 крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. Враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население", – отметили военные.
По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ракетных ударов нет.
"Украинская нация – несгибаемая: пострадавших нет, повреждения инфраструктуры отстроим.
Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, не поддавайтесь панике, не мешайте Вооруженным Силам и Силам обороны выполнять свои задачи", - призывают в ОК "Юг".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что враг нанес ракетный удар по Краснограду на Харьковщине. Там, к счастью, тоже обошлось без пострадавших.
А вот на Донетчине, которую оккупанты всю ночь обстреливали из артиллерии и бомбили с самолетов, есть погибшие и раненые.