В Одессе в результате ракетных ударов 7 мая пострадали сотни квартир. Фото и видео

В Одессе рассказали о последствиях ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами по городу 7 мая. В результате преступных действий России пострадали свыше 200 квартир в одесских многоэтажках.

Коммунальщики убирают выбитые стекла и оконные рамы и временно затягивают окна пленкой. Об этом сообщили в Telegram-канале Одесского городского совета.

"По данным городского Департамента ЖКХ 252 квартир пострадало от вчерашнего ракетного обстрела Одессы. Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитых стекол и рам. На затягивание оконных проемов ушло 1800 кв.м пленки", - отметили в мэрии.

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Также в Одесском городском совете сообщили, что по состоянию на утро 8 мая коммунальщикам предстоит соорудить временные "окна" в приблизительно 25% поврежденных квартир. Среди них - и те, чьи владельцы временно выехали из города.

Ранее OBOZREVATEL соообщал, что оккупанты ударили крылатыми ракетами по Одессе и области. Атаковали 10 крылатыми ракетами (4 прилетело по территории области и 6 - по городу). Удары пришлись по территории мебельного предприятия, жилого квартала и на разрушенную ранее взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта.

По данным Госспецсвязи, во время ракетных ударов российские хакеры работали заодно с военными.