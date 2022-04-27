Россия проводит атаки под чужим флагом в Приднестровье: Институт изучения войны дал прогноз, есть ли угроза для Одессы

Страна-агрессор РФ устраивает атаки под чужим флагом в непризнанном Приднестровье и Молдове, предположительно, создавая условия для дальнейших действий на этом фронте. Вероятность полноценного наступления на Одессу со стороны Приднестровья является низкой, однако Россия может попытаться дестабилизировать саму Молдову.

Такой прогноз озвучил Институт изучения войны (США). "Двух мотострелковых батальонов, которые РФ незаконно держала в Приднестровье после окончания холодной войны, вряд ли достаточно для самостоятельной заслуживающей доверия атаки на Одессу, и вряд ли россияне смогут усилить их в достаточной степени", – говорится в отчете аналитического центра за 26 апреля.

В то же время отмечается, что войска РФ "могли бы поддерживать более ограниченные атаки" к северо-западу от Одессы, вероятно, "вызывая панику" и оказывая психологическое давление в интересах российских операций на юге Украины.

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Кроме того, РФ может также попытаться дестабилизировать Молдову. Комментарии главаря так называемой "ДНР" и представителей России повышают вероятность того, что Путин может признать самопровозглашенную "Приднестровскую Молдавскую Республику" ("ПМР") так же, как он поступил с псевдореспубликами на украинском Донбассе.

В этом случае "ПМР" может запросить у Кремля дополнительную защиту и Путин может попытаться направить в Приднестровье дополнительные силы или средства, отметили в Институте изучения войны.

"Любые подобные действия сильно повысят напряженность и опасения в Молдове и соседней Румынии, окажут дополнительное давление на НАТО, возможно, дадут Путину дешевую "победу" и отвлекут внимание России от боев на востоке Украины", – говорится в отчете.

Информация о том, что войска РФ намерены провести референдумы о создании так называемых "народных республик" в оккупированных районах юга Украины, повышают вероятность того, что Путин намерен объявить ряд новых "независимых" псевдореспублик ко Дню Победы 9 мая, считают аналитики.

"Конус прогноза широк, и пока еще нет твердой основы для того, чтобы считать один путь более вероятным, чем другой. Но атаки под чужим флагом и реакция на них со стороны России и российских марионеток вызывают тревогу, и НАТО и Западу надлежит рассмотреть наиболее опасные варианты действий и подготовиться к ним", – предостерегли в Институте изучения войны.

Там также отметили, что российские оккупанты продолжают "медленно, но верно" продвигаться к югу от Изюма и к северо-западу от Рубежного, но их наступательные операции на других участках фронта на востоке Украины остаются безуспешными.