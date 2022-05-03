Россия направила интернет-трафик на захваченной Херсонщине через свои серверы: что это значит

Российские оккупанты 30 апреля отключили доступ к сети интернет и мобильную связь на временно оккупированной территории Херсонской области. Спустя несколько дней трафик появился, однако захватчики направили его через российские серверы.

Специалисты предупреждают, что из-за этого интернет на Херсонщине, вероятно, подпадает под наблюдение и цензуру рашистов. Об этом сообщает компания NetBlocks, занимающаяся мониторингом сбоев в работе интернета.

По информации NetBlocks, отключение интернета в Херсонской области 30 апреля затронуло практически всех провайдеров. При этом мобильные операторы подтвердили, что это не случайность или аварийный случай. В то же время анонимный российский источник заявил, что Россия пытается развернуть свою собственную сеть взамен украинской.

Видео дня

Впрочем, на следующий день региональный провайдер Скайнет (Херсонтелеком) частично восстановил доступ в интернет. Однако подключение к сети было направлено через российские сервера, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. Это означает, что теперь весь трафик подлежит российскому интернет-регулированию, наблюдению и цензуре.

"Метрики показывают, что трафик Херсонтелекома был перенаправлен через провайдера Miranda, который обслуживает оккупированный Россией Крым и, в свою очередь, обслуживается вышестоящим провайдером Ростелеком в России", – сообщили в NetBlocks.

В то же время местные коллаборанты, которых оккупанты "назначили" якобы представителями "власти" на Херсонщине придумали очередную ахинею о том, что доступ в интернет и мобильную связь отключила Украина. Также подобные абсурдные заявления стали распространять российские пропагандисты, мол, Украина якобы отказалась от Херсонской области.

Стоит отметить, что в ночь на 3 мая на территории Херсонской область частично восстановили мобильную связь. Местные жители сообщают, что оператор Vodafone работает, однако мобильного интернета пока нет.

Отметим, что во время войны в любой момент могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Вместо паники в подобных случаях следует использовать альтернативные способы коммуникации с родственниками и экстренными службами. Какие именно – рассказали в ГСЧС Украины.

В Украине все мобильные операторы во время войны ввели дополнительные бесплатные услуги, открыли доступ к некоторым платным услугам. Кроме того, оказывают помощь украинцам, которые вывезли в РФ и Белоруссию и медиков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мобильные операторы Украины заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Белоруссии. Речь идет о "Киевстаре", "Vodafone Украина" и lifecell.