Мобильные операторы предлагают украинцам бесплатные услуги: что могут получить клиенты Kyivstar, Vodafone и lifecell

В Украине все мобильные операторы на время войны ввела дополнительные бесплатные услуги, открыли доступ к некоторым платным услугам. Кроме того, предоставляют помощь украинцам, которые вывезли в РФ и Беларусь и медикам.

Как сообщает издание Сегодня, все три украинские мобильные операторы предоставляют помощь украинцам. Помогают как бесплатным доступам к важным приложениям, так и бесплатный интернет и мобильные звонки.

Kyivstar

Для бизнес-клиентов увеличили кредитные лимиты. Кроме того, открыли бесплатный доступ к Киевстар ТВ. Также в компании пояснили, что общаться можно без пополнения счета. Также сделали бесплатный сервис Star.Docs для бизнеса и организаций. Медикам (их номера внесли в helsi.mе) предоставили 300 дополнительных минут и открыли доступ для бесплатного мобильного интернета.

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Vodafone

Компания предоставила бесплатные тысячу минут и 10 ГБ интернета. Также разрешили раздавать интернет с мобильного телефона на ноутбуки и другие телефоны. Бесплатным сделали приложения "ДіяTV", "ДіяРадіо", "Повітряна тривога".

А украинцам, которых принудительно вывезли в Россию или Белорусь, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.

lifecell

lifecell предоставили в бесплатное пользование на 30 дней с момента подключения 5 ГБ интернета и 30 минут на все мобильные и стационарные номера по Украине. lifecell отменили какие-либо комиссии в рамках услуги "Дополнительные деньги", благодаря которой можно получить дополнительные средства на свой счет, и их вернуть позже.

До конца войны в Украине по 2 ГБ будут ежедневно начисляться клиентам для звонков, текстовых сообщений и отправки фото или видео в мессенджерах Viber, Telegram, Whatsapp, Skype и Signal.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мобильные операторы Украины заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси. Речь идет о "Киевстаре", "Vodafone Украина" и lifecell.

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