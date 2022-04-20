Россия может атаковать маршруты поставок в Украину оружия – CNN

Соединенные Штаты Америки предупреждают, что Россия может атаковать маршруты поставок в Украину оружия. Однако в Пентагоне уверены, что даже если агрессору удастся нанести удар, они не смогут полностью остановить поставки.

Такими действиями россияне будут пытаться замедлить поставки вооружения из США и их партнеров в Украину. Об этом заявил представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

По словам чиновника, российские силы нечасто наносили удары по движущимся целям, таким как колонны или железнодорожные перевозки. В то же время в минобороны США отмечают, что они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, по которым в Украину доставляется оружие и припасы.

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По словам чиновника, даже если РФ удастся нанести удар по этим маршрутам, они не смогут полностью остановить поставки. Он аргументировал это большим потоком вооружения.

Ранее сообщалось, что Россия пытается сорвать поставки вооружения в Украину из западных стран. Для этого подготовлена масштабная информационная кампания, целью которой станут иностранные СМИ и европейские политики.

Напомним, глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров мировых государств оказать Украине всю необходимую военную помощь, чтобы отразить массированное нападение России. Также коллективный Запад должен усилить санкции против Москвы, чтобы вынудить агрессора прекратить войну в суверенной стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подготавливает пакет военной помощи для Украины, но предупредил, что вмешательства НАТО в конфликт не будет.

К слову, в Украину уже поступила партия боевых самолетов от союзников, но в Вашингтоне подчеркнули, что США в этом участия не принимали.