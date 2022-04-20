Джонсон призвал мировых лидеров предоставить Украине оружие, в котором она сейчас нуждается

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров мировых государств оказать Украине всю необходимую военную помощь, чтобы отразить массированное нападение России. Также коллективный Запад должен усилить санкции против Москвы, чтобы вынудить агрессора прекратить войну в суверенной стране.

Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на пресс-службу британского правительства. В течение всего дня, 19 апреля, премьер Джонсон провел телефонные беседы с лидерами других государств.

"Он проинформировал лидеров о своем визите в Киев в начале этого месяца. Он подчеркнул критическую необходимость дальнейшей военной поддержки Украины в условиях большого наступления России на Донбассе и непрерывных атак в других местах. Союзники договорились работать вместе, чтобы найти долгосрочное решение безопасности, чтобы Украина больше никогда не подверглась такому нападению", – указано в сообщении.

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Официальный Лондон добавил, что телефонные переговоры прошли с руководством США, Канады, Франции, Германии, Польши, Италии, Румынии, Японии, Европейской комиссии, Европейского совета, а также генеральным секретарем НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Джонсон обратился к Палате лордов с восторженной характеристикой украинских военных, которые ежедневно совершают подвиг, сумев оказывать мощный отпор армии оккупантов, в разы превосходящей числом и боевым опытом;