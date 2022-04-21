Россия еще верит в блицкриг: в МВД предупредили украинцев о тяжелых неделях

Кремль, скорее всего, еще надеется на успех войны против Украины и даже верит, что сможет со второй попытки провести блицкриг (молниеносный захват территорий). В ближайшее время в Украине ожидаются тяжелые бои, поскольку власти РФ хотят одержать хоть какую-нибудь победу для своего избирателя.

Таким мнением по поводу развития событий поделился советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он выступил в эфире объединенного национального телемарафона "Єдині новини".

"Надо готовиться к очень сложным следующим дням... Они все же считают, что еще могут совершить блицкриг", – сказал сотрудник МВД.

Не исключено, что оккупанты также активизируют усилия по созданию незаконных формирований своей "власти" на юге Украины.

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"Параллельно с действиями на фронте, россияне хотят показать своему избирателю, как создают "ХНР" и некоторые временно оккупированные районы присоединяют к так называемой "ДНР", – предположил Денисенко.

По его словам, назначение оккупационными силами так называемого референдума в Херсоне на будний день (среду, 27 апреля) означает, что россияне планируют делать псевдоисторию по типу выборов мэра Мариуполя.

"Они хотят показать хоть какую-нибудь победу для своего избирателя", – подытожил советник министра.

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