Российские пропагандисты показали смонтированное 'интервью' с попавшей под обстрел в мариупольском роддоме женщиной

Российские пропагандисты показали смонтированное интервью с роженицей из Мариуполя Марьяной Вышемирской (Подгурской), пострадавшей во время атаки путинской армии на роддом. На кадрах, опубликованных россиянами, видна склейка.

Таким образом они пытались оправдать запущенный ранее фейк о том, в роддоме якобы находились украинские военные. "Интервью" опубликовали несколько пропагандистских ресурсов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На смонтированном видео Марьяна говорит, что из роддома №1 весь персонал и рожениц эвакуировали в родильное отделение больницы №3. В первом обосновались военные, потому что там есть солнечные батареи. После этих слов видео начинает прерываться.

Видео дня

Именно родильное отделение третьей больницы атаковали россияне. Позже в Instastories Вышемирская прояснила этот нюанс.

"Не путайте первый роддом. Это перинатальный центр, который находится на окраине Мариуполя – его в конце февраля заняли военные. Они попросили всех рожениц, чтобы те отправлялись домой, остальных перевели в третий роддом, в котором я находилась с 6- марта по 9 марта включительно. То есть он функционировал и в нем находился персонал, беременные и роженицы. Уже 9 марта случилось то, что случилось, как это произошло непонятно", – сказала девушка.

В разговоре с пропагандистами Марьяна говорит, что военные "ничем не помогали, а однажды пришли и попросили еды". При этом она не сказала, какой стороны были военные. Очевидно, что речь идет про оккупантов. Также, говоря о снаряде она не утверждает, чей это был снаряд.

Напомним, что Россия пыталась запустить несколько фейков об обстреле путинскими оккупантами роддома в Мариуполе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что атака была, но выдал бред о том, что это медучреждение было базой "ультрарадикального батальона "Азов".

Кроме того, обстрел "проанонсировала" на брифинге 9 марта официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Примерно за четыре часа до авиаудара фугасными авиационными бомбами она заявила, что "украинские националисты и боевики обосновались в роддоме".

Это говорит о том, что нанося авиаудары по Мариуполю, российские оккупанты точно целились в детскую больницу и роддом.

Позже пропагандисты Кремля пытались выдавали за постановочное фото Марьяны после бомбежки беременных женщин. Они заявили, что девушка "сыграла роль" одной из беременных.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ужасающее преступление россиян, в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

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