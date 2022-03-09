'Это зверство! Немедленно закройте небо!' Зеленский обратился к НАТО из-за авиаудара по Мариуполю

В среду, 9 марта, российские оккупанты обстреляли детскую больницу с родильным отделением в Мариуполе, в результате чего есть много погибших. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ужасающее преступление россиян, в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook. Глава государства назвал атаку оккупантов зверством.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность" , – подчеркнул он.

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Отметим, удар оккупантов произошел около 16 часов. Информация о жертвах и раненых уточняется. Очевидцы отмечают, что есть много погибших. Экс-первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что свидетели видели рядом с уничтоженной больницей много раненых и погибших женщин. На месте попадания одной из бомб образовалась гигантская воронка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Мариуполе продолжаются обстрелы жилых кварталов. В результате одного из них погибла 6-летняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.

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