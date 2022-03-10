Верх цинизма: Россия пыталась запустить фейк о беременной с разбомбленного роддома Мариуполя

Россия пыталась запустить очередной фейк об обстреле путинскими оккупантами роддома в Мариуполе. Фото с одной из пострадавших во время бомбежки беременных женщин пропагандисты Кремля выдавали за постановочное.

Сейчас сообщение с этой циничной ложью, опубликованное в Twitter посольством России в Великобритании - удалено. На это обратили внимание журналисты ТСН.

"Twitter удалил сообщение посольства России в Британии, в котором россияне распространяли очередной фейк о том, что фото с беременной девушкой из обстрелянного роддома в Мариуполе якобы неправдивое. Циничный российский фейк не удался и в этот раз", - отмечено в сообщении ТСН.

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Российская дипломатия пробила новое дно. После шокирующего преступления - бомбардировки роддома в Мариуполе, когда мариупольский фотограф Евгений Малолетка опубликовал страшные фотографии с пострадавшими женщинами, – пропагандисты начали распускать фейк, что одна из беременных - бьюти-блогер Марьяна Подгурская - "играла роль" жертвы.

Девушку, чудом выжившую после бомбежки "миротворцами", россияне забросали угрозами, обвинениями и оскорблениями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 марта оккупанты сбросили бомбы на один из роддомов в Мариуполе. Там находились роженицы и дети.

Россия признала, что разбомбила роддом, только на следующий день. И попыталась обвинить в своем преступлении "Азов", который якобы обустроил позиции в детской больнице.