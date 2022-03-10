Захарова "анонсировала" бомбежку роддома в Мариуполе за четыре часа до авиаударов. Видео

Олег Шевченко
Общество
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роддом Мариуполь
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Нанося авиаудары по Мариуполю, российские оккупанты точно целились в детскую больницу и роддом. Обстрел "проанонсировала" на брифинге 9 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Примерно за четыре часа до авиаудара фугасными авиационными бомбами ФАБ-1000 она заявила, что "украинские националисты и боевики обосновались в роддоме". Захарова также вспомнила о захвате больницы в российском Буденновске в 1995 году и провела аналогию.

В мариупольской больнице в это время находились женщины на последних неделях и днях беременности, а также дети. Несмотря на это, российские военные стали бомбить здание с большим количеством пациентов.

Видео дня

Этот авиаудар стал еще одним звеном в бесчеловечной цепочке преступлений российских оккупантов против жителей украинского города.

Эвакуация беременной женщины после бомбежки.

Фото разрушенного роддома опубликовал мариупольский фотограф Евгений Малолетка. Также появилось видео страшных повреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ужасающее преступление россиян, в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие развязанной Россией войны в Мариуполе из-за блокады уже скончались 1300 человек. Тем временем на оккупированной части Донбасса заставляют записывать "победобесные" видео в поддержку курса Кремля.

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