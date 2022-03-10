Захарова "анонсировала" бомбежку роддома в Мариуполе за четыре часа до авиаударов. Видео

Нанося авиаудары по Мариуполю, российские оккупанты точно целились в детскую больницу и роддом. Обстрел "проанонсировала" на брифинге 9 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Примерно за четыре часа до авиаудара фугасными авиационными бомбами ФАБ-1000 она заявила, что "украинские националисты и боевики обосновались в роддоме". Захарова также вспомнила о захвате больницы в российском Буденновске в 1995 году и провела аналогию.

В мариупольской больнице в это время находились женщины на последних неделях и днях беременности, а также дети. Несмотря на это, российские военные стали бомбить здание с большим количеством пациентов.

Видео дня

Этот авиаудар стал еще одним звеном в бесчеловечной цепочке преступлений российских оккупантов против жителей украинского города.

Фото разрушенного роддома опубликовал мариупольский фотограф Евгений Малолетка. Также появилось видео страшных повреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ужасающее преступление россиян, в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над нашей страной.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие развязанной Россией войны в Мариуполе из-за блокады уже скончались 1300 человек. Тем временем на оккупированной части Донбасса заставляют записывать "победобесные" видео в поддержку курса Кремля.

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