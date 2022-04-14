Российские оккупанты начали обустраивать в Херсоне артиллерийские позиции: в регион стягивают технику

Во временно оккупированном Херсоне российские войска начали стягивать артиллерийские позиции. Вооружение и снаряды оккупанты концентрируют в микрорайоне Остров.

Также активное скопление вражеских войск началось в других населенных пунктах региона. Об этом в эфире телеканала "Еспресо.TV" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, российские оккупанты также скапливают живую силу и артиллерию в Новой Каховке и поселке Козацкое вблизи Каховской гидроэлектростанции.

"В городе Херсон есть район Остров, там и промышленная зона, есть и жилой массив. На промышленной части они начинают расчищать промышленные базы, готовясь для скопления артиллерийских снарядов, пушек. Делают артиллерийский форпост именно в Херсоне. Они там продолжают скопление своих войск и артиллерии. Они скапливают войска в Новой Каховке, в Козацком возле Каховской ГЭС", – рассказал Хлань.

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Напомним, российские оккупанты продолжают похищать проукраинских активистов в оккупированной части Херсонской области. В самом Херсоне уже появился аналог печально известной донецкой тюрьмы "Изоляция".

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что жители областного центра массово выезжают из временно захваченного российскими оккупантами города. Едут херсонцы в оккупированный Крым, а также в украинские города Николаев и Мелитополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают уничтожать украинские памятники. Во временно оккупированном Херсоне захватчики уничтожили мемориал "Слава Украине", который находился на улице Перекопской.