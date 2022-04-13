Мэр Херсона заявил о бегстве людей из города: становится пустым
Жители Херсона массово выезжают из временно захваченного российскими оккупантами города. Едут херсонцы в оккупированный Крым, а также в украинские города Николаев и Мелитополь.
Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, город становится пустым.
"Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3-4 человека и выезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым", - сказал он.
Колыхаев также отметил, что город находится на гране гуманитарной катастрофы - есть проблемы с обеспечением лекарствами. Также наблюдаются трудности с бюджетными выплатами на нужды города.
Стоит отметить, что на Херсонщине российские оккупанты обустроили по меньшей мере 3 пыточные. Там издевательствам и пыткам подвергаются местные жители, прежде всего – представители местного самоуправления, предприниматели, бывшие силовики и украинские военные.
Напомним, в Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четверых детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине показал один из покупателей, местный житель, со словами "она бандеровка".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российские оккупанты утром в понедельник 11 апреля захватили кирпичный завод "Таврической строительной компании". На территорию предприятия никого не допускают.
Российские оккупанты продолжают уничтожать украинские памятники. Во временно оккупированном Херсоне захватчики уничтожили мемориал "Слава Украине", который находился на улице Перекопской.