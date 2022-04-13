Мэр Херсона заявил о бегстве людей из города: становится пустым

Жители Херсона массово выезжают из временно захваченного российскими оккупантами города. Едут херсонцы в оккупированный Крым, а также в украинские города Николаев и Мелитополь.

Об этом рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, город становится пустым.

"Они сделали группу в Telegram-канале и выезжают в трех направлениях, но на свой страх и риск. Собираются в машины по 3-4 человека и выезжают из нашего города. На это очень больно смотреть, потому что город становится пустым", - сказал он.

Колыхаев также отметил, что город находится на гране гуманитарной катастрофы - есть проблемы с обеспечением лекарствами. Также наблюдаются трудности с бюджетными выплатами на нужды города.

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Стоит отметить, что на Херсонщине российские оккупанты обустроили по меньшей мере 3 пыточные. Там издевательствам и пыткам подвергаются местные жители, прежде всего – представители местного самоуправления, предприниматели, бывшие силовики и украинские военные.

Напомним, в Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четверых детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине показал один из покупателей, местный житель, со словами "она бандеровка".

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