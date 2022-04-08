Российские оккупанты на Херсонщине изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю женщину, – Вилкул

Российские оккупанты, не способные полноценно воевать против украинских военных, продолжают терроризировать мирное население. После освобождения от захватчиков территорий, которые они временно занимали, всплывает информация о зверствах россиян, в частности об изнасиловании женщин и девушек разных возрастов.

В Херсонской области жертвой насилия со стороны оккупантов стала беременная 16-летняя местная жительница. Об этом на брифинге сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Кроме того, в одном из уже освобожденных ВСУ сел на Ингулецком направлении российские солдаты изнасиловали 78-летнюю женщину.

"Это то, почему никогда не будет прощения", – заявил Вилкул.

Напомним, что в Украине российские оккупанты совершали сексуальное насилие в отношении женщин, мужчин, детей и даже пожилых людей. Такую информацию получают правоохранители.

При этом далеко не все люди находят в себе силы рассказать о зверствах, которые им пришлось пережить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины уже освободили 11 населенных пунктов Херсонской области, которые были временно оккупированы россиянами.