На Херсонщине под контролем ВСУ уже 11 населенных пунктов, украинские военные пополнили запасы техники трофеями. Фото

Вооруженные силы Украины уже освободили 11 населенных пунктов Херсонской области, которые были временно оккупированны россиянами. Зачисткой региона от врага занимаются в частности воины 60-й отдельной пехотной бригады, которые находятся в группировке войск "Юг".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram. Они выгнали оккупантов из Нововоронцовки, Малой Шестерни, Новогригоровки, Тополиного, Князевки, Красновки, Свободного, Каменки, Пригорья, Кочубеевки и села Орлово.

Эту информацию уже подтвердили на странице "Оперативного командования "Юг" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Наши защитники продолжают уничтожать оккупационные войска. Благодаря данному подразделению войска противника стали покидать ранее занимаемые территории", – говорится в сообщении.

Наши защитники смогли не только освободить села, но и захватить вражескую бронетехнику. Среди трофеев у 60-й бригады танки Т-64 с полным боекомплектом, БМП-2, БМД-2 и ЗУ-2М на базе МТЛБ.

Часть вражеской техники была уничтожена во время боев.

Благодаря ВСУ, местное население теперь может получать гуманитарную помощь – медикаменты и продукты питания. А благодарные жители освобожденных территорий поддерживают украинских защитников. Люди приносят им воду, еду и поднимают нашим воинам настроение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голой Пристани Херсонской области местные жители продолжают демонстрировать оккупантам свою проукраинскую позицию. В четверг, 31 марта, горожане вышли на мирный митинг.

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