Оккупанты насиловали украинских детей и пожилых людей, – Венедиктова

Российские оккупанты совершали сексуальное насилие в отношении и женщин, и мужчин, и детей и даже пожилых людей. Такую информацию получают сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Также она обратила внимание, что многие жертвы не рассказывают о преступлениях захватчиков.

"Российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Правоохранители получают оперативную информацию о фактах такого надругательства, такие сообщения размещают и в соцсетях", – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал Офиса генпрокурора.

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Она добавила, что многие жертвы российских солдат не рассказывают о преступлениях, совершенных против них. Генпрокурор отметила, что их можно понять, поскольку пострадавшие испытывают страх, боль, отчаяние и тотальное недоверие ко всем.

Венедиктова подчеркнула, что правоохранители сейчас нарабатывают алгоритм, чтобы помочь людям морально, физически и юридически. В этом помогают общественные организации, потому что, из практики, именно им больше доверяют пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, со дня освобождения населенных пунктов Киевщины от оккупантов, зафиксировано 1200 реальных эпизодов военных преступлений российской армии.

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