РФ продолжает наступление на Донбассе, успеха не имеет – Генштаб

Российские оккупанты пытаются продолжить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Впрочем, все намерения врага оказываются безуспешными, Вооруженные силы Украины дают отпор противнику в боях.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, а также обстреливать из артиллерии объекты гражданской и военной инфраструктуры по всей Украине. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 30 апреля.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

На Северском направлении подразделения врага обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

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На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. С целью усилится враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм. Оккупанты пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, но успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха противник не имел, но боевые действия продолжаются.

В Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

В Южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

На Бессарабском направлении ситуация без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных Сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражены десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 14 атак противника, уничтожены 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

Ранее сообщалось, что на Донбассе российская армия не демонстрирует существенных прорывов на фронте, не говоря уже о взятии в окружение украинских группировок войск. Оккупанты на линии фронта в 500 км добиваются лишь небольших тактических успехов, хотя имеют больше военной техники, особенно артиллерии.

Тем не менее по информации британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением для страны-агрессора. Оккупанты по-прежнему сосредотачивают основные усилия на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.