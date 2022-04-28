Наступление на Донбассе захлебнулось: что случилось с армией Путина – Der Spiegel

На Донбассе сейчас, скорее всего, проходит главная битва нынешнего этапа войны в Украине. Условия для наступления в степях гораздо более удобные, чем на севере в лесах. Однако российская армия не демонстрирует существенных прорывов на фронте, не говоря уже о взятие в окружение украинских группировок войск.

Оккупанты на линии фронта в 500 километров добиваются лишь небольших тактических успехов, хотя имеют больше военной техники, особенно артиллерии. Украинцы пока отвечают, из чего могут, но чаще зарываются в окопы. Однако на подходе современное оружие, предоставленное Западом, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Согласно статистике от экспертов, РФ сосредоточила на востоке Украины 78 батальонно-тактических групп – максимум 78 тыс. солдат. Украину же в зоне Операции объединенных сил защищают от 30 тыс. до 40 тыс. бойцов, которые очень мотивированы, имеют огромный опыт ведения боевых действий еще с 2014 года.

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Захватчики хотят окружить эту группировку наших войск и отрезать пути снабжения. Если план удастся, то это будет иметь крайне негативные последствия для Украины.

Россияне на данный момент имеют более совершенную военную технику, чем украинцы. Однако у РФ не хватает профессиональных военных и амуниции. Солдаты, не имеющие боевого опыта, могут не выдержать наступление.

Ситуацию могла бы спасти всеобщая мобилизация населения РФ, но, во-первых, на нее нужно время, а во-вторых, это опасно для президента России Владимира Путина, который все еще говорит о "спецоперации", а не о войне.

Ситуация на линии фронта теперь такова, что Украина имеет небольшое преимущество в живой силе, но ей не хватает военной техники. Сейчас активно поставляются современные образцы вооружения из стран НАТО и не только, но на то, чтобы все заработало на боях сражений, нужно время.

Пока ни одна из сторон не может добиться серьезных успехов, все говорит о том, что начнется так называемая война на истощение. Даже если войска РФ смогут дойти до больших городов, как Славянск или Краматорск, у них не останется сил на штурм.

Эксперты уверены, что наступление на Донбассе было поспешным. Частям оккупантов, которые были отведены с севера и северо-востока Украины, практически не дали времени на восстановление. Это связано с желанием Путина продемонстрировать хоть какие-то существенные "победы" к 9 мая. Пока их не видно. Отмечается, что ближе к лету армия России будет вынуждена отступить с Донбасса для перегруппировки войск, только тогда у украинской армии появится возможность пойти в контратаку.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на украинском Донбассе сейчас идет главная битва войны против России, которая стянула туда основные свои силы. Страна-агрессор буквально грезит "операцией" из оцепления этих территории, ведя наступление с трех сторон, а еще заявляет о стремлении "захватить" весь юг нашей страны. Однако именно это сражение окончательно истощит армию РФ, отметил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский.