newspaper

Наступление на Донбассе захлебнулось: что случилось с армией Путина – Der Spiegel

Станислав Дощицын
Война в Украине 2022
2 минуты
42,2 т.
Наступление на Донбассе захлебнулось: что случилось с армией Путина – Der Spiegel

На Донбассе сейчас, скорее всего, проходит главная битва нынешнего этапа войны в Украине. Условия для наступления в степях гораздо более удобные, чем на севере в лесах. Однако российская армия не демонстрирует существенных прорывов на фронте, не говоря уже о взятие в окружение украинских группировок войск.

Оккупанты на линии фронта в 500 километров добиваются лишь небольших тактических успехов, хотя имеют больше военной техники, особенно артиллерии. Украинцы пока отвечают, из чего могут, но чаще зарываются в окопы. Однако на подходе современное оружие, предоставленное Западом, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Согласно статистике от экспертов, РФ сосредоточила на востоке Украины 78 батальонно-тактических групп – максимум 78 тыс. солдат. Украину же в зоне Операции объединенных сил защищают от 30 тыс. до 40 тыс. бойцов, которые очень мотивированы, имеют огромный опыт ведения боевых действий еще с 2014 года.

Видео дня

Захватчики хотят окружить эту группировку наших войск и отрезать пути снабжения. Если план удастся, то это будет иметь крайне негативные последствия для Украины.

Ситуация на фронте на востоке Украины

Россияне на данный момент имеют более совершенную военную технику, чем украинцы. Однако у РФ не хватает профессиональных военных и амуниции. Солдаты, не имеющие боевого опыта, могут не выдержать наступление.

Ситуацию могла бы спасти всеобщая мобилизация населения РФ, но, во-первых, на нее нужно время, а во-вторых, это опасно для президента России Владимира Путина, который все еще говорит о "спецоперации", а не о войне.

Ситуация на линии фронта теперь такова, что Украина имеет небольшое преимущество в живой силе, но ей не хватает военной техники. Сейчас активно поставляются современные образцы вооружения из стран НАТО и не только, но на то, чтобы все заработало на боях сражений, нужно время.

Пока ни одна из сторон не может добиться серьезных успехов, все говорит о том, что начнется так называемая война на истощение. Даже если войска РФ смогут дойти до больших городов, как Славянск или Краматорск, у них не останется сил на штурм.

Карта военных действий на юге Украины

Эксперты уверены, что наступление на Донбассе было поспешным. Частям оккупантов, которые были отведены с севера и северо-востока Украины, практически не дали времени на восстановление. Это связано с желанием Путина продемонстрировать хоть какие-то существенные "победы" к 9 мая. Пока их не видно. Отмечается, что ближе к лету армия России будет вынуждена отступить с Донбасса для перегруппировки войск, только тогда у украинской армии появится возможность пойти в контратаку.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на украинском Донбассе сейчас идет главная битва войны против России, которая стянула туда основные свои силы. Страна-агрессор буквально грезит "операцией" из оцепления этих территории, ведя наступление с трех сторон, а еще заявляет о стремлении "захватить" весь юг нашей страны. Однако именно это сражение окончательно истощит армию РФ, отметил директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский.