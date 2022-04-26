Путин выбрал путь тотальной войны: Бутусов объяснил, почему нужен удар по Приднестровью и как это спасет Мариуполь

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что по непризнанной Приднестровской республике необходимо нанести превентивный удар. По его мнению, это позволит устранить угрозу прорыва российских войск.

В частности, он отмечает, что удар по Приднестровью поможет спасти в Мариуполе пленных украинских военных от массовых убийств. Об этом Бутусов написал у себя в Facebook.

"Путин выбрал путь тотальной войны. И единственным шансом спасти сейчас от массовых убийств наших пленных российскими карателями является демилитаризация оккупированного Приднестровья от незаконных бандитских группировок, которые захватили эту законную часть Молдовы", – заявил Бутусов.

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Он напомнил, что накануне замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миннекаев пригрозил Украине наступлением для соединения российских войск с военной базой РФ в Приднестровье. Также Миннекаев рассказывал о намерении агрессора взять контроль над югом Украины. В свою очередь Бутусов подчеркнул, что реализация таких планов позволит врагу обеспечить еще один выход в Приднестровье.

"Это заявление является официальной угрозой РФ использовать свои военные базы в Приднестровье как будущий плацдарм для поддержки российского наступления. Слова Миннекаева для Украины – это обязанность действовать немедленно и упредить российское наступление ударом по Приднестровью", – отметил журналист.

Также Бутусов перечислил 6 причин, почему Украине необходимо нанести удар по Приднестровью:

1. Захват многих тысяч российских пленных для обмена;

2. Устранение угрозы прорыва российских войск, российское наступление Миннекаева потеряет свой смысл, ведь мы передадим освобожденное Приднестровье под контроль законным властям и вооруженным силам Молдовы;

3. Ликвидация черной дыры на границе Украины, через которую Россия гонит потоки контрабанды, и зарабатывает миллиарды на этой контрабанде;

4. Захват больших арсеналов российских боеприпасов;

5. Освобождение двух бригад, которые вынуждены охранять украинский юг от угрозы со стороны Приднестровья;

6. Приднестровье – это источник международного терроризма, угрожающий всей Европе, оттуда российские спецслужбы нелегально поставляют оружие по всему миру.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы вблизи здания, где расположены офисы так называемого "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР. Событие оказалось спланированной провокацией российских спецслужб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили о планах оккупировать юг Украины и создать сухопутный коридор в Приднестровье, где "притесняют русскоязычных". Однако западные аналитики сомневаются, что россиянам хватит сил это сделать.