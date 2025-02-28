'Выглядит достаточно подозрительно': смерть актера Хэкмена и его жены будут расследовать

Смерть знаменитого американского актера Джина Хэкмена и его жены, не менее известной пианистки Бетси Аракавы, будут расследовать. В офисе шерифа округа Санта-Фе заявили, что среди обстоятельств этой трагедии, которые выглядят довольно обыденно, есть несколько достаточно подозрительных моментов.

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Как отмечает британский вещатель BBC, это было указано даже в ордере на обыск. В частности, отмечалось, что обстоятельства смерти супругов "достаточно подозрительные, чтобы требовать тщательного обыска и расследования".

Как известно, оскароносный актер Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет. Его нашли в собственном доме в Санта-Фе вместе с мертвой 63-летней женой. Также там была найдена и мертвая собака супругов.

Тело Хэкмена нашли в боковой комнате возле кухни дома. Тело Аракавы находилось в ванной комнате. Мертвая овчарка супругов вообще была в шкафу возле ванной. Супруги держали три собаки, но две другие овчарки оказались живы, их нашли вне дома.

Причина смерти супругов до сих пор не названа. Шериф Санта-Фе, господин Адан Мендоза, сказал, что мужчина и женщина, "похоже, умерли довольно давно", но отказался даже предположить, когда именно. Он заверил, что расследование будет прозрачным.

Главный детектив из офиса шерифа добавил, что на телах супругов "все признаки разложения и мумификации". Это также свидетельствует о том, что с момента смерти прошло долгое время.

Правоохранители потребовали провести в здании тесты на угарный газ, однако исследование ничего не обнаружило.

Ожидаются результаты токсикологических тестов и результаты вскрытия.

Рядом с телом женщины найдена пустая бутылка, в которой были какие-то лекарства, а также куча таблеток.

Хэкмен был одет в серые спортивные штаны, синюю футболку с длинным рукавом и коричневые тапочки. Рядом с телом были солнцезащитные очки и трость. Детектив считает, что актер скончался и упал внезапно.

Входная дверь помещения была открыта. Но никаких признаков постороннего проникновения в дом не найдено. Также нет признаков воровства или ограбления.

Дом супругов в стиле ранчо является частью закрытого комплекса и оценивается примерно в 1 миллион долларов. В комплекс регулярно ходили два работника технического обслуживания, один из них и вызвал полицию.

Техники рассказывают, что хотя регулярно работали на территории ранчо, редко видели супругов. Обычно они общались с актером и его женой по телефону и текстовыми сообщениями (в первую очередь с госпожой Аракавой). И в последний раз они общались с супругами за две недели до этого.

Ранее стало известно, что в США скончалась молодая актриса украинского происхождения Мишель Трахтенберг. Ее нашли мертвой утром 26 февраля в квартире в Нью-Йорке.

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