Люди, продолжаются кровопролитные бои,

Видео дня

много погибших и тяжелораненых, очень просим помогать, кто как может.

Далее текст на языке оригинала.

На фронті запеклі бої та дуже холодно до -12 вночі.

Дуже богато важкопоранених, шпиталі заповнені, кожного дня везуть десятки бійців.

Вкрай не вистачає одягу, потрібно купити:

Кофти, штани, футболки

Для артилеристів дуже потрібні:

Зарядні станції, старлінки, генератор.

Штурмовики просять дрони, вкрай не вистачає(

Загальна сума 370 тис. грн.

Хто як може 5-20-100 грн.

Купила та вже відправили нп фронт:

Зарядні станції – 114 тис грн

Дрон Мавік 3 про - 1600 евро

Старлінки – разом 115900 тис грн

Генератор – 40000грн

Грілки (2тис) – 61тис. грн

Планшети – 10550 грн

Ще дві зарядні станції – 75 000 грн

Дякуємо всім людям за кожну гривню!

Прошу долучитися до допомоги:

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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