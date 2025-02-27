Блог | На фронт нужны зарядные станции, Старлинки, генератор: прошу присоединиться к помощи военным
Люди, продолжаются кровопролитные бои,
много погибших и тяжелораненых, очень просим помогать, кто как может.
Далее текст на языке оригинала.
На фронті запеклі бої та дуже холодно до -12 вночі.
Дуже богато важкопоранених, шпиталі заповнені, кожного дня везуть десятки бійців.
Вкрай не вистачає одягу, потрібно купити:
Кофти, штани, футболки
Для артилеристів дуже потрібні:
Зарядні станції, старлінки, генератор.
Штурмовики просять дрони, вкрай не вистачає(
Загальна сума 370 тис. грн.
Хто як може 5-20-100 грн.
Купила та вже відправили нп фронт:
Зарядні станції – 114 тис грн
Дрон Мавік 3 про - 1600 евро
Старлінки – разом 115900 тис грн
Генератор – 40000грн
Грілки (2тис) – 61тис. грн
Планшети – 10550 грн
Ще дві зарядні станції – 75 000 грн
Дякуємо всім людям за кожну гривню!
Прошу долучитися до допомоги:
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
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