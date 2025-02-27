Простите, повторю еще раз.

Видео дня

1. Крупнейший соперник США – это Китай.

Далее текст на языке оригинала.

2. Якщо Китай домінує над росією -- він надто потужний, це загроза Америці.

3. Виникає ідея відірвати росію від Китаю й розвернути в інший бік, проти Китаю. Адже росія це Європа, балет, Толстоєвський тощо.

4. Ця ідея -- ілюзія й найбільша геополітична помилка ХХІ сторіччя.

5. Але США цього не розуміють, тому бачать свою задачу в порятунку росії загалом і путінського режиму зокрема.

6. Захід рятував росію тричі у ХХ сторіччі. Але все одно двічі в тому сторіччі вона розпадалася. Захід був проти, але приймав реальність.

7. США намагаються врятувати росію від розпаду на основі хибного розуміння її природи. Ці спроби марні.

8. Росія розпадеться не завтра і ще встигне накоїти багато лиха. Чим швидше розпадеться, тим менше лиха.

9. Що швидше світові еліти зрозуміють невідворотність цього тренду, то швидше все закінчиться.